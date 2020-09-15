Политика Местные выборы 2020: ЦИК начал принимать документы для регистрации кандидатов

2020-09-15 14:45 186

В Украине территориальные избиркомы начали принимать документы от кандидатов на местных выборах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, с 15 сентября по 24 сентября - представление документов для регистрации кандидатов. При этом 23 октября в 23 ч 59 мин - завершение агитационного процесса. На следующий день - день тишины.

Выборы должны состояться 25 октября, а до 3 ноября будут итоги.

Напомним, ранее Кабмин утвердил выборы при карантине. На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны находиться антисептики для рук, а также оборудованы места для сбора и утилизации масок.

Также в ЦИК заявили, что для избирателей с признаками респираторного заболевания выделят отдельную кабинку для голосования, которую будут дезинфицировать после каждого избирателя.

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