Коронавирус Зеленский: Украина и РФ "потеряли" слово отношения

2020-09-15 17:00 216

 

Между Украиной и Россией сейчас нет отношений, но наметился диалог между руководством стран, говорит президент.

Об отношениях между Украиной и Россией еще "очень рано говорить", смысл этого слова потерян. Такое мнение во вторник, 15 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Австрию.

"К сожалению, мы потеряли это слово (отношения). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины", - сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский добавил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами", и между странами были прекрасные отношения.

"А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня – нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил начала диалога между руководством Украины и РФ, что позволило вернуть удерживаемых граждан и установить перемирие на Донбассе.

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", - добавил он.

Перед этим Зеленский заявил, что ожидает новую встречу советников глав нормандской четверки в течение десяти дней. Предыдущая была на прошлой неделе и, по его словам, на ней обсудили не все вопросы.

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