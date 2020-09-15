Политика Зеленский рассказал, когда состоится новая встреча советников "нормандской четверки"

2020-09-15 18:00 168

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие 10 дней состоится новая встреча политических советников "нормандской четверки".

По словам главы украинского государства, по итогам встречи будут определены сроки саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Также Зеленский отметил, что на прошедшей недавно встрече в Берлине стороны обсудили ряд вопросов, однако проблем не решили.

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение … ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в этого, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", - заявил президент Украины на пресс-конференции в рамках визита в Австрию.

Вместе с тем он заверил, что все лидеры стран нормандского формата подтверждают готовность к встрече.

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