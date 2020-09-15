Коронавирус Украина обратилась к Беларуси с просьбой по хасидам

2020-09-15 22:00 210

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд на украинскую территорию хасидов. Об этом заявили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что за последние сутки на государственной границе с Беларусью наблюдается значительное повышение количества иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину на Рош ха-Шана в Умань несмотря на ограничения въезда. В настоящее время на границе находятся около тысячи паломников.

Напомним, Рош ха-Шана - еврейський новый год - празднуют 19 сентября.

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