Политика МИД Украины задал Москве ключевой вопрос по нормандским переговорам

2020-09-16 09:38 42

В МИД Украины попросили российскую сторону прояснить, заинтересована ли она в проведении "нормандского саммита" на уровне лидеров стран.

Такое заявление в украинском внешнеполитическом ведомстве сделали в свете комментария замгавы российского МИД Андрея Руденко относительно перспектив проведения очередного саммита глав "нормандской четверки".

"Недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу", - заявили в МИД Украины.

Представители украинской дипломатии отметили, что если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров "нормандской четверки", это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт.

В МИД также заявили, что Украина, как и другие участники "нормандского формата", заинтересована следующей встрече глав государств и правительств "нормандской четверки", которая ​​подтвердила бы выполнение договоренностей Парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Напомним, 15 сентября, во время визита в Австрию президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры, насколько ему известно, подтверждают готовность ко встрече в "нормандском формате".

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