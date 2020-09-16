Политика Разумков отреагировал на слухи о смене переговорной площадки по Донбассу

2020-09-16 11:42 219

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит смысла в смене переговорной площадки по Донбассу для минской ТКГ. 

"И раньше когда еще не было Covid, были разговоры - Астана, ещё какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", - заявил Разумков в эфире ТВ.

Также он отметил, что в настоящее время все переговоры контактной группы по Донбассу проходят в режиме онлайн. Изменение места встреч было бы алогичным, ведь оно не относится ни к Беларуси, ни к Украине, или какому-то другому европейскому государству, убежден Разумков.

Напомним, 15 сентября, во время визита президента Владимира Зеленского в Вену, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее на то время еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу. Он также заявил о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины в Казахстане.

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