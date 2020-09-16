Коронавирус В Украине за сутки выявили почти три тысячи новых случаев инфицирования

2020-09-16 10:11 312

В течение последних суток в Украине выявили 2958 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 162 660 человек, из них 3340 – умерли (+76 в течение последних суток), 72 324 – выздоровели (+1514).

Напомним, что уже 10 хасидов-паломников, прибывших в Умань в Черкасской области на празднование Рош ха-Шана, заболели коронавирусом.

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