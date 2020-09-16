Политика Эсминец США с управляемыми ракетами полным ходом идет в Черное море

2020-09-16 15:45 171

Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) 15 сентября начал свой международный транзит в северном направлении по маршруту к Черному морю. Об этом сообщил 6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе, Италия, на своем сайте.

"Roosevelt с нетерпением ждал возможности плавать по Черному морю вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказал командир корабля Райан Р. Кендалл.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на стамбульские информационные порталы, американский военный корабль миновал пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря во вторник вечером.

Цель миссии эсминца Roosevelt в Черном море - проведение операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Корабль сосредоточится на повышении стабильности на море, комбинированной боеготовности и военно-морских возможностях.

Интересно, что это уже шестая миссия ударных кораблей ВМС США в Черном море с начала 2020 года.

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