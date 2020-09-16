Коронавирус Глава ВОЗ призвал закрывать школы на карантин только в самом крайнем случае

2020-09-16 11:15 291

Миллионы детей по всему миру месяцами не посещали школы из-за пандемии COVID-19, поэтому сейчас закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае.

"Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой - временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению. А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.

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