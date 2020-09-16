Коронавирус Кабмин изменил критерии для красной зоны карантина

2020-09-16 16:30 120

Регион закроют на строгий карантин, если заболеваемость там более чем в пять раз превысит средний уровень заболеваемости по Украине.

Кабмин изменил критерии внесения региона в красную зону адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 16 сентября.

"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Шмыгаль.

На сегодня по Украине уровень заболеваемости составляет 96,8 за 14 дней на 100 тысяч населения. Ближе всего к красной зоне сейчас Тернопольская область - 348,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.

В то же время решение о "красной зоне" карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение пяти дней подряд.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни", - пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, что ранее глава Минздрава обсудил карантин с мэрами городов. Разговор длился два с половиной часа, и его главной целью было убрать "любые политические вещи", отметил Максим Степанов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире