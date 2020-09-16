Коронавирус Кабмин из-за наплыва хасидов закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью

2020-09-16 17:30 264

 

В связи с ситуацией на границе с Беларусью, где при въезде в Украину застряли паломники-хасиды, Кабинет министров принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Соответствующее решение было принято в среду, 16 сентября, на заседании правительства.

"Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни. Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину", - заявили в пресс-службе МВД.

Правоохранители также уверяют, что хасиды, которые остаются на пограничном пункте пропуска, обеспечены всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами.

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