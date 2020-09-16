Политика Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций

2020-09-16 19:00 162

Украина стала форпостом политических провокаций против Беларуси. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства выразил сожаление, что украинская сторона заняла такую позицию по отношению к Беларуси.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - заявил Лукашенко.

В этом контексте он отметил, что Чехия была ресурсным хабом, а Польша стала инкубатором Telegram-каналов и предоставила убежище оппозиции.

"Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников", - отметил Лукашенко.

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