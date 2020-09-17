Политика Кравчук рассказал о перепалке в ТКГ по Донбассу: Грызлову пришлось извиняться

2020-09-17 13:30 252

16 сентября состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Во время переговоров произошла перепалка между главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и его российским коллегой Борисом Грызловым.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, Грызлов сказал, что Украина якобы "задает вопрос по территории, которая принадлежит ОРДЛО".

"Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую неточность", - сказал Кравчук.

Также он напомнил собеседнику, что президент РФ Владимир Путин считает эти территории частью Украины. После этого Грызлов исправился и сказал, что это территория, которая не контролируется Украиной.

"Этот вопрос в итоге был снят и мы пришли к общей точке зрения", - закончил Кравчук.

В то же время на сайте президента Украины сообщили, что переговоры длились около семи часов. Во время общения участники заседания констатировали соблюдение режима "тишины", несмотря на некоторые провокации со стороны боевиков.

Также украинская сторона приняла другие стороны переговоров принять меры, для соблюдения режима прекращения огня.

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