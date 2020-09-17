Коронавирус Данные на 17 сентября. В Украине новый антирекорд по Covid-19, за сутки заразилось 3 584 человека

2020-09-17 09:00 222

В Украине по состоянию на утро четверга, 17 сентября, зафиксировано 3 584 новых случая заражения Covid-19. И это новый антирекорд. Предыдущий в 3 144 зараженных был отмечен 11 сентября.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 166 244 человека. Вчера, 16 сентября, в Украине было зафиксировано 2 958 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 162 660.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 400 пациентов с этим диагнозом (+ 60 за сутки). Выздоровели уже 73 913 жителей страны (+ 1 589). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 88 931 человек (+ 1 935 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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