Коронавирус В Штатах назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

2020-09-17 15:00 126



Главный инфекционист США заявил, что не стоит ждать вакцины ранее середины 2021 года

В центре по контролю и профилактике заболеваний США дали прогноз, что прививки от коронавируса будут доступны ближе ко второй половине следующего года, при этом в Министерстве здравоохранения Штатов говорят о более ранних сроках. Об этом информирует агентство Bloomberg.

По мнению главного инфекциониста США Энтони Фаучи, американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе раньше середины 2021 года.

А представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго высказал убеждение, что вакцинация американцев состоится уже до конца первого квартала 2021 года.

Манго заявил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для пожилых граждан - крупнейшей группы риска в условиях распространения Covid-19.

Представитель Минздрава США отметил, что если вакцину одобрят в октябре, то в распоряжении власти окажется 20 миллионов доз вакцины. Однако, по его прогнозу, скорее всего вакцину одобрят в ноябре или декабре.

Кроме того, директор центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что вакцинирование будет доступно ближе ко второй половине 2021 года.

"Если вы спросите, когда она будет доступна для американской общественности, то мы рассматриваем в качестве срока конец второго квартала-третий квартал 2021", - заявил он на слушаниях в Сенате.

Стоит отметить, что Министерство финансов Украины заложило 2,6 миллиарда гривен в государственный бюджет на 2021 год на вакцинацию от коронавируса. Указанная сумма пойдет на приобретение 7,5 миллиона доз вакцины, из чего следует, что массовой вакцинации от Covid-19 не будет. Вакцина предназначена для групп риска.

Как сообщалось, экс-глава Всемирной организации здравоохранения заявила, что нужно около пяти долларов на человека ежегодно, чтобы уберечь весь мир от новой пандемии.

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