Политика Стала известна позиция Москвы по переговорам в нормандском формате

2020-09-17 17:38 267

В Кремле раскрыли свою позицию по встрече глав нормандской четверки. В частности признали, что саммит может состояться в "обозримом будущем", но о точных сроках говорить рано.

"Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что для встречи должны "зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности всех сторон к саммиту лидеров нормандской четверки. На что в РФ отметили, что такое заявлений не имеет оснований. Украинский МИД потребовал от российских коллег объяснений.

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