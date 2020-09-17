Политика "Обязательно сядет!", - Зеленский отреагировал на скандал с Юрченко

2020-09-17 19:42 63

Сначала к власти приходят честные люди, но им не хватает прочности, - заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление подозрения в получении взяток депутату Верховной Рады от партии Слуга народа Александру Юрченко, сообщило информагентство РБК-Украина.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - сказал Зеленский на брифинге во Львовской области.

Он подчеркнул, что предупреждал об ответственности за коррупцию в Раде все партии.

Напомним, НАБУ опубликовало запись переговоров нардепа Юрченко и его помощника с детективом под прикрытием о предоставлении неправомерной выгоды. Помощника нардепа Ивана Фищенко суд арестовал с залогом в 1,5 млн грн. Сам он вину не признает.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире