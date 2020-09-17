Политика "Обязательно сядет!", - Зеленский отреагировал на скандал с Юрченко

2020-09-17 19:42 63

Сначала к власти приходят честные люди, но им не хватает прочности, - заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление подозрения в получении взяток депутату Верховной Рады от партии Слуга народа Александру Юрченко, сообщило информагентство РБК-Украина.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - сказал Зеленский на брифинге во Львовской области.

Он подчеркнул, что предупреждал об ответственности за коррупцию в Раде все партии.

Напомним, НАБУ опубликовало запись переговоров нардепа Юрченко и его помощника с детективом под прикрытием о предоставлении неправомерной выгоды. Помощника нардепа Ивана Фищенко суд арестовал с залогом в 1,5 млн грн. Сам он вину не признает.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Стала известна позиция Москвы по переговорам в нормандском формате

2020-09-17 17:38 261

Слуги народа избавились от попавшего в коррупционный скандал нардепа Юрченко

2020-09-17 16:14 285

Фирташ начал финансово поддерживать Зеленского и «Слугу народа», - блогер

2020-09-15 11:46 1176

Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане

2020-09-11 14:47 1263

Еще новости в разделе "Политика"

"Обязательно сядет!", - Зеленский отреагировал на скандал с Юрченко

2020-09-17 19:42 63

Стала известна позиция Москвы по переговорам в нормандском формате

2020-09-17 17:38 261

Павловский признался в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк

2020-09-17 16:00 321

Кравчук рассказал о перепалке в ТКГ по Донбассу: Грызлову пришлось извиняться

2020-09-17 13:30 423
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Обязательно сядет!", - Зеленский отреагировал на скандал с Юрченко 2020-09-17 19:42 63
Стала известна позиция Москвы по переговорам в нормандском формате 2020-09-17 17:38 261
Павловский признался в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк 2020-09-17 16:00 321
Кравчук рассказал о перепалке в ТКГ по Донбассу: Грызлову пришлось извиняться 2020-09-17 13:30 423

Лента

19:42 "Обязательно сядет!", - Зеленский отреагировал на скандал с Юрченко
19:14 Выжившего после отравления Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
фото 18:46 1 жовтня Національна оперета України гостинно відчинить двері
18:41 Европарламент официально отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси
фото 18:16 В Киеве на Андреевском спуске взорвался ресторан, есть пострадавшие
17:38 Стала известна позиция Москвы по переговорам в нормандском формате
17:15 В Украине разрешили без аукциона брать в аренду спортивные комплексы и школы
16:39 Отравление Навального российским ядом Новичок официально подтверждено
16:14 Слуги народа избавились от попавшего в коррупционный скандал нардепа Юрченко
16:00 Павловский признался в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк