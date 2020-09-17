Политика МИД Беларуси жестко отреагировал на непризнание Лукашенко легитимным президентом

2020-09-17 20:43 252

Принятая Европарламентом резолюция по ситуации в Белоруси не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса, заявили в Минске.

В МИД Беларуси считают, что резолюция показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную оторванность от реалий.

"Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в заявлении.

Напомним, принятая сегодня резолюция Европарламента не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, однако признает Координационный совет оппозиции "временным представителем народа".

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