Мир Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте

2020-09-18 13:44 144

Президент США Дональд Трамп заявил о невозможности получить точные результаты президентских выборов из-за голосования по почте. 

"Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться "избирателям" или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются", - написал Трамп в своем Twitter.

Лидер США снова призвал "пока не поздно" прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать как раньше на избирательных участках.

Напомним, в данное время рейтинг Трампа поднялся до рекордного уровня, работу американского президента одобряют 47% граждан США.

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