Коронавирус Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ

2020-09-18 13:16 183

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность ростом числа инфицированных коронавирусом в Европе.

Так, еженедельные показатели сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге на еженедельной пресс-конференции в режиме онлайн в Копенгагене.

По словам Клуге, несмотря на то, что в этих показателях отражено более широкое тестирование населения, налицо тревожные темпы роста заражаемости коронавирусом в европейском регионе.

"Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению", - подчеркнул он.

В то же время Клуге сохраняет оптимизм.

"То, как пандемия будет развиваться в дальнейшем, находится в наших руках. Мы уже однажды отразили ее натиск и можем отразить вновь", - заявил он, напомнив о важности масштабного тестирования, соблюдения правил гигиены, ношения защитных масок и социального дистанцирования.

Напомним, ранее немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил о существенном отличии нынешней ситуации с коронавирусом в ФРГ от той, которая была в августе.

"Данные Института Роберта Коха о суточном количестве заражений на уровне около 2200 случаев - не обычное колебание, у нас снова наблюдается рост", - отметил ученый

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