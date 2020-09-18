Коронавирус Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ

2020-09-18 13:16 183

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность ростом числа инфицированных коронавирусом в Европе.

Так, еженедельные показатели сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге на еженедельной пресс-конференции в режиме онлайн в Копенгагене.

По словам Клуге, несмотря на то, что в этих показателях отражено более широкое тестирование населения, налицо тревожные темпы роста заражаемости коронавирусом в европейском регионе.

"Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению", - подчеркнул он.
В то же время Клуге сохраняет оптимизм.

"То, как пандемия будет развиваться в дальнейшем, находится в наших руках. Мы уже однажды отразили ее натиск и можем отразить вновь", - заявил он, напомнив о важности масштабного тестирования, соблюдения правил гигиены, ношения защитных масок и социального дистанцирования.

Напомним, ранее немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил о существенном отличии нынешней ситуации с коронавирусом в ФРГ от той, которая была в августе.

"Данные Института Роберта Коха о суточном количестве заражений на уровне около 2200 случаев - не обычное колебание, у нас снова наблюдается рост", - отметил ученый

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса

2020-09-18 14:12 1107

Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол

2020-09-18 12:43 219

В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры

2020-09-17 15:30 810

В Штатах назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

2020-09-17 15:00 579

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса

2020-09-18 14:12 1107

Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ

2020-09-18 13:16 183

В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях

2020-09-18 11:14 321

В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры

2020-09-17 15:30 810
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса 2020-09-18 14:12 1107
Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ 2020-09-18 13:16 183
В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях 2020-09-18 11:14 321
В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры 2020-09-17 15:30 810

Лента

14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot
14:12 В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса
13:44 Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте
13:16 Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ
12:43 Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол
12:15 На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
11:42 Киев не станет переписывать Конституцию Украины для статуса Донбасса
11:14 В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях
10:39 С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена"
фото 10:11 Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн