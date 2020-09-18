Политика Стало известно, как именно будут изменять закон об особом статусе Донбасса

2020-09-18 15:28 441

Некоторые статьи закона об особом статусе Донбасса будут изменены, поскольку в него на правовой основе включат формулу Шнаймайера.

Как заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в эфире ТВ, украинское правительство согласилось внедрить эту формулу в законодательство, однако пока не выбран способ.

"Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь", - отметил Костин.

Коме того, он уверен, что проблему формулы Штайнмайера смогут решить лидеры нормандской четверки.

"Все понимают, что формула Штайнмайера, ее реализация, - она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров нормандского формата, которые смогут эту проблему решить", - рассказал он.

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