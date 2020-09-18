В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях
2020-09-18 11:14 324
За минувшие сутки в нашей стране обнаружили 3 228 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщает МОЗ, сегодняшний показатель заболеваемости немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о рекордных 3 584 инфицированных. Это первое снижение после трех суток роста. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 169 472.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (349), Одесской области (322), Тернопольской области (311) и Киеве (291). Сейчас коронавирусом болеют 90 518 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 587.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая обл - 5114 (+75)
- Волынская обл - 6689 (+96)
- Днепропетровская обл - 3765 (+112)
- Донецкая обл - 2313 (41)*
- Житомирская обл - 4774 (+118)
- Закарпатская обл - 9031 (100)
- Запорожская обл - 2748 (+75)
- Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)
- Кировоградская обл - 967 (+16)
- Киев - 18740 (+291)
- Киевская обл - 7476 (+134)
- Львовская обл - 17869 (+205)
- Луганская обл - 706 (+17)*
- Николаевская обл - 2320 (+68)
- Одесская обл - 10924 (+322)
- Полтавская обл - 1390 (27)
- Ровенская обл - 10917 (+120)
- Сумская обл - 2807 (+83)
- Тернопольская обл - 10705 (+311)
- Харьковская обл - 14264 (+349)
- Херсонская обл - 766 (+29)
- Хмельницкая обл - 4339 (+141)
- Черновицкая обл - 12793 (+153)
- Черкасская обл - 2891 (+71)
- Черниговская обл - 3133 (+99)
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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