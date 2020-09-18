Коронавирус В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях

2020-09-18 11:14 324

За минувшие сутки в нашей стране обнаружили 3 228 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщает МОЗ, сегодняшний показатель заболеваемости немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о рекордных 3 584 инфицированных. Это первое снижение после трех суток роста. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 169 472.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (349), Одесской области (322), Тернопольской области (311) и Киеве (291). Сейчас коронавирусом болеют 90 518 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 587.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая обл - 5114 (+75)
  • Волынская обл - 6689 (+96)
  • Днепропетровская обл - 3765 (+112)
  • Донецкая обл - 2313 (41)*
  • Житомирская обл - 4774 (+118)
  • Закарпатская обл - 9031 (100)
  • Запорожская обл - 2748 (+75)
  • Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)
  • Кировоградская обл - 967 (+16)
  • Киев - 18740 (+291)
  • Киевская обл - 7476 (+134)
  • Львовская обл - 17869 (+205)
  • Луганская обл - 706 (+17)*
  • Николаевская обл - 2320 (+68)
  • Одесская обл - 10924 (+322)
  • Полтавская обл - 1390 (27)
  • Ровенская обл - 10917 (+120)
  • Сумская обл - 2807 (+83)
  • Тернопольская обл - 10705 (+311)
  • Харьковская обл - 14264 (+349)
  • Херсонская обл - 766 (+29)
  • Хмельницкая обл - 4339 (+141)
  • Черновицкая обл - 12793 (+153)
  • Черкасская обл - 2891 (+71)
  • Черниговская обл - 3133 (+99)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса

2020-09-18 14:12 1107

Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ

2020-09-18 13:16 183

Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол

2020-09-18 12:43 219

На границе Украины и Венгрии километровые очереди - стала известна реальная причина

2020-09-18 09:38 381

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса

2020-09-18 14:12 1107

Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ

2020-09-18 13:16 183

В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях

2020-09-18 11:14 324

В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры

2020-09-17 15:30 810
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса 2020-09-18 14:12 1107
Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ 2020-09-18 13:16 183
В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях 2020-09-18 11:14 324
В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры 2020-09-17 15:30 810

Лента

14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot
14:12 В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса
13:44 Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте
13:16 Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ
12:43 Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол
12:15 На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
11:42 Киев не станет переписывать Конституцию Украины для статуса Донбасса
11:14 В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях
10:39 С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена"
фото 10:11 Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн