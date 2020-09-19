Коронавирус В Украине начнут лечить коронавирус по-новому

2020-09-19 13:00 381

 

Министерство здравоохранения Украины разработало и утвердило новый протокол лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов

Глава Минздрава подчеркнул, что разработкой нового протокола лечения занимались исключительно украинские врачи.

«Этот протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками, оказывающими помощь пациентам с COVID-19. Он определяет порядок назначения и применения лекарственных средств для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19», - пояснил Степанов.

В новом протоколе введено более широкое использование глюкокортикоидов. Кроме того, в документе появились правила применения препаратов данной группы при лечении коронавируса.

Также был определен алгоритм назначения терапии антикоагулянтами и определен список показаний, при которых необходимо использование препарата «Тоцилизумаб».

Обновленный протокол лечения больных с COVID-19 также дополнили подходами для противомикробной и вторичной бактериальной инфекции.

Также в документ полностью внесли подходы для медикаментозной и кислородной поддержки больных с коронавирусом.

Степанов подчеркнул, что лекарственные препараты назначаются больным только исходя их течения болезни, подбираются отдельно в каждом случае.

«Протокол - это исключительно для использования медработниками. Не занимайтесь ни в коем случае любыми попытками самолечения», - подчеркнул Степанов.

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