Коронавирус Маски могут защитить от COVID-19 даже лучше вакцины, – главный эпидемиолог США

2020-09-19 13:30 306

 

Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд заявил о том, что научные исследования доказали пользу маски для защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Голос Америки.

«Маска - важнейшее средство защиты общественного здоровья, который мы имеем», - заявил Редфилд в ходе слушаний в комитете Сената США.

Главный эпидемиолог США подчеркнул, что маска может защитить от коронавируса даже больше, чем вакцина.

«Я даже скажу, что маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска - да», - акцентировал Роберт Редфилд.

Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США отметил, что при условии массового ношения масок пандемию коронавирусной инфекции можно обуздать за 6-12 недель.

Роберт Редфилд оценивает, что вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021 года. В то же время, в небольшом количестве вакцина появится уже в конце 2020 года.

Напомним, страны Европейского Союза введут новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В странах Европы ежедневно выявляются 40-50 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире выявлено 30 375 397 случаев коронавируса (летальных исходов – 950 988), в Европе – 4,2 млн случаев.

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