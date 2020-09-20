Коронавирус Как бесплатно сделать ПЦР-тестирование: что говорит Степанов

2020-09-20 12:00 372

 

Семейные врачи в случае симптомов коронавирусной инфекции у пациентов должны отправлять бригады для проведения бесплатного ПЦР-тестирования.

Об этом на брифинге 19 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", - сказал министр.

Он отметил, что государство заплатило за это, и в госбюджете предусмотрены средства на работу мобильных бригад.

"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.

При этом он напомнил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.

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