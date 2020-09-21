Экономика Почему доллар начал быстро дорожать - эксперт озвучил суровую правду о валюте

2020-09-21 09:11 354

В Украине сохранится тенденция ослабления гривны по отношению к американскому доллару. В течение ближайшей недели доллар преодолеет уровень в 28,50 гривен, сообщает РБК-Украина.

Как заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко, на прошлой неделе курс доллара продолжил свой рост по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка, прибавив в среднем на 1%. В частности, на межбанке курс вырос до 28,18.

"После преодоления отметки в 28,00 гривен за доллар у многих начали расти девальвационные ожидания. За счет этого много участников придерживают валюту, ожидая продолжения роста курса доллара. При таких настроениях на рынке формируется локальный дефицит валюты, что и толкает курс дальше вверх", – сказал Пархоменко.

При этом, несмотря на рост резервов и сохранения кредитных рейтингов Украины, участники рынка не особо верят в улучшение текущей ситуации. Негатива добавляет рост заболеваемости коронавирусом и политическая турбулентность, которая не улучшает переговорную позицию с МВФ и ЕС относительно новых траншей, уверен он.

"За счет этого гривна продолжит свое снижение и на наличном рынке к концу следующей недели прейдет к отметке 28,45 гривен за доллар. Межбанк в течение недели выйдет на уровни в 28,50 гривен за доллар", – прогнозируют аналитик.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Курс доллара сильно огорчит после выходных, НБУ пустит гривну на дно: важное предупреждение

2020-09-20 13:30 1545

Курс доллара снова подняли. Он идет 28,5 грн/$ на фоне проблем с МВФ

2020-09-19 11:00 1191

Гривна пробьет новое дно, курс валют резко изменится: заявление НБУ

2020-09-17 09:30 1827

В НБУ объяснили причину резкого роста курса доллара

2020-09-16 20:00 1704

Еще новости в разделе "Экономика"

Почему доллар начал быстро дорожать - эксперт озвучил суровую правду о валюте

2020-09-21 09:11 354

Курс доллара сильно огорчит после выходных, НБУ пустит гривну на дно: важное предупреждение

2020-09-20 13:30 1545

Курс доллара снова подняли. Он идет 28,5 грн/$ на фоне проблем с МВФ

2020-09-19 11:00 1191

Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса

2020-09-17 21:45 1428
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Почему доллар начал быстро дорожать - эксперт озвучил суровую правду о валюте 2020-09-21 09:11 354
Курс доллара сильно огорчит после выходных, НБУ пустит гривну на дно: важное предупреждение 2020-09-20 13:30 1545
Курс доллара снова подняли. Он идет 28,5 грн/$ на фоне проблем с МВФ 2020-09-19 11:00 1191
Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса 2020-09-17 21:45 1428

Лента

13:45 Из-за протестов и коронавируса Мадрид перегораживают контрольными пунктами
13:12 Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе - сводка Штаба ООС
12:44 Финансовый запас исчерпан: чем опасна для украинцев вторая волна коронавируса
фото 12:16 В Киеве на Аллее Звезд появились новые имена
11:43 Китайские эпидемиологи выявили коронавирус на морепродуктах из РФ
11:15 Отравление Навального ядом Новичок подтверждено влиятельным институтом FOI
10:42 Новое карантинное зонирование в Украине - что и как изменилось за неделю
10:14 После полутора месяцев лечения от коронавирусной инфекции умер вице-премьер
09:38 За сутки в Украине выявили 2675 новых случаев заражения covid-19
09:11 Почему доллар начал быстро дорожать - эксперт озвучил суровую правду о валюте