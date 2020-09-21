Коронавирус За сутки в Украине выявили 2675 новых случаев заражения covid-19

2020-09-21 09:38 315

В течение суток в Украине выявили 2675 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего же с начала пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Умерли уже 3 583 пациента с COVID-19 (из них 26 за прошедшие сутки).

Выздоровели с начала пандемии 78 184 человек (+672). Активными больными остаются 96 586 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

Напомним, днем ранее сообщалось о 2 966 новых случаев заражения, 41 пациент скончался.

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