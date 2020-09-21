Коронавирус Китайские эпидемиологи выявили коронавирус на морепродуктах из РФ

2020-09-21 11:43 246

Группа санэпидемиологов в китайском городе Чанчунь обнаружила коронавирус на упаковке морепродуктов из России. 

"Образцы упаковки регулярно проверялись, и один из тестов на нуклеиновую кислоту нового коронавируса был положительным. Центр по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня повторно подтвердил положительный результат", - сообщает Xinhua

Продукт был импортирован из России. 

Из этой же партии 10 кг морепродуктов были отправлены в город Фуюй. Власти этого населенного пункта потребовали, чтобы все граждане, которые приобрели и съели с 24 по 31 августа этого года импортного кальмара и морепродукты в оптовом местном магазине Sanjia Deda, явились в Центр по контролю и профилактике заболеваний города, чтобы провести новый тест на коронавирус.

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