Коронавирус Китайские эпидемиологи выявили коронавирус на морепродуктах из РФ

2020-09-21 11:43 246

Группа санэпидемиологов в китайском городе Чанчунь обнаружила коронавирус на упаковке морепродуктов из России.

"Образцы упаковки регулярно проверялись, и один из тестов на нуклеиновую кислоту нового коронавируса был положительным. Центр по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня повторно подтвердил положительный результат", - сообщает Xinhua

Продукт был импортирован из России.

Из этой же партии 10 кг морепродуктов были отправлены в город Фуюй. Власти этого населенного пункта потребовали, чтобы все граждане, которые приобрели и съели с 24 по 31 августа этого года импортного кальмара и морепродукты в оптовом местном магазине Sanjia Deda, явились в Центр по контролю и профилактике заболеваний города, чтобы провести новый тест на коронавирус.

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