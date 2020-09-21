Коронавирус Новое карантинное зонирование в Украине - что и как изменилось за неделю

2020-09-21 10:42 261

Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование . В соответствии с новыми критериями эпидемического риска в "красной" зоне уже ни одного областного центра.

В "красную" зону попали города Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области, Канев Черкасской области, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области, Герцевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

Также к наиболее опасной зоне отнесены такие города, как Чоп Закарпатской области, Славута и Волочисский район Хмельницкой области, Нежин и Носовский район Черниговской области.

Напомним, в "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В "оранжевой" зоне находятся Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

В таких регионах запрещается работа хостелов и турбаз, ресторанов, ночных клубов ночью, фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры, детских лагерей. Также запрещены массовые собрания - более чем 100 человек.

При этом в Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой" зоне при заполненности 50% сидячих мест.

В "желтой" зоне находятся Луцк, Житомир, Ровно, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев. В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

Напомним, ранее ВОЗ обновил список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина осталась в "зеленом" списке.

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