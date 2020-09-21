Экономика Минфин озвучил прогноз по курсу доллара в Украине на 2021 год

2020-09-21 18:30 351

 

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что причин для девальвации гривны в 2021 году нет, а курс доллара в следующем году не выйдет за пределы 29,1 грн/$, как это запланировано в бюджете следующего года.

Об этом Сергей Марченко рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, после коронакризиса, обрушившего экономики всех стран мира, ситуация начала выравниваться, в следующем году резких колебаний курса доллара не прогнозируется.

"Есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Другой фактор - это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть за счет других источников недостаток валюты. Поэтому я не вижу особых рисков по стабильной валютно-курсовой политике. Я считаю, курс доллара будет колебаться в нынешних границах", - сказал Марченко.

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