Политика Зеленский обсудил с Боррелем деоккупацию Крыма

2020-09-22 17:00 183

Глава государства обговорил создание постоянно действующей площадки, где будет обсуждаться вопрос деоккупации полуострова.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 22 сентября, встретился с Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в ходе его первого визита в Украину, сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил представителя ЕС за визит несмотря на пандемию коронавируса.

Ключевое внимание во время встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму.

Высокого представителя ЕС проинформировали о ситуацию с безопасностью на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате.

Глава государства поблагодарил Борреля за неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский отметил, что во время поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим "тишины", в каких условиях несут службу украинские военные и тому подобное.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыму в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.

Зеленский и Боррель также обсудили подготовку к 22 Саммиту Украина - Европейский Союз, который состоится 1 октября в Брюсселе. Президент выразил надежду, что Совместная заявление, принятое по результатам саммита, будет должным отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заверил Зеленского, что ЕС и в дальнейшем стоит на позиции поддержки нашего государства.

"Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всякую мощную поддержку реформам, которые внедряются ", - сказал Боррель.

Свидетельством такой поддержки он назвал и визит представителей Евросоюза на Донбасс.

Высокий представитель ЕС также отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется с этой позиции.

Также стороны подробно обсудили ход реформ в Украине.

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