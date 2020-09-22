Политика Украина назвала одно условие для подачи воды в Крым

2020-09-22 21:00 459

 

Для поднятия вопроса о возобновлении водоснабжения территории аннексированного Крыма, Россия должна обратиться к Украине как страна-оккупант, в соответствии с гуманитарным правом.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Крым. Реалии".

По его словам, Россия еще не шла на такой шаг, но всегда прибегала к истерике.

"Они должны обратиться к Украине с официальной просьбой, а не угрозами или истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", – сказал Кислица.

Напомним, недавно стало известно, что в Крыму резко обострились проблемы с водой - через несколько дней местные власти снизят ее поставки на южный берег полуострова. А степная часть Крыма уже месяц находится в состоянии, близком к гуманитарной катастрофе. "Страна" подробно писала, как рекордная засуха оставила Крым без воды и как хотят решить проблему.

Тем временем на полуострове продолжают обвинять Украину в бедах под властью РФ. По словам "главы" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, против инициаторов остановки подачи воды на полуостров из Украины необходимо возбудить уголовные дела. В ответ на это представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за водоснабжение Крыма главную ответственность несет Российская Федерация.

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