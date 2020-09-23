Политика Владимир Зеленский назначил новых послов Украины еще в двух странах

2020-09-23 11:15 180

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов №405 /2020 и №404 /2020. Так, новых руководителей получили посольства Украины в Тунисской Республике и Федеративной Республике Нигерия.

"Назначить Хоманца Владимира Анатольевича чрезвычайным i полномочным послом Украины в Тунисской Республике", - говорится в первом документе.

Ранее Хоманец работал главой Департамента экономической дипломатии министерства иностранных дел.

Из второго указа следует, что послом Украины в Нигерии стал Валерий Николаевич Кирдода. Ранее Кирдода представлял Украину в Алжире, и был послом в Мали по совместительству.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире