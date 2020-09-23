Коронавирус В Украине резко возросло число новых случаев заражения - где сегодня опасно

2020-09-23 11:42 159

Число новых случаев COVID-19 за сутки в Украине возросло до 3497 по сравнению с 2884 днем ранее.

Как сообщает Совет нацибезопасности и обороны, число умерших за отчетные сутки выросло до 63 по сравнению с 59 днем ранее. Количество выздоровевших за сутки так же возросло с 1717 до 1769.

Наибольшее число новых случаев инфицирования за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (403 человека),  Тернопольской области (337 человек) и городе Киеве (307 человек).

В Киевской области выявлено 128 новых больных, 4 человека от коронавируса погибли.

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