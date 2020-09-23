Политика Украина хочет от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства – Зеленский

2020-09-23 22:00 234

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Он напомнил, что Евросоюз - ключевой партнер Украины в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ, а также главный торговый партнер, доля которого составляет уже более 40% внешней торговли нашей страны.

"Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы - европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза", - отметил Зеленский.

"Мы хотим получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления", - отметил он.

По его словам, сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и ЕС, а также адаптировать торговую часть Соглашения к современным экономическим реалиям.

Как сообщалось, Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для восстановления украинской экономики при условии конструктивного взаимодействия с Международным валютным фондом.

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