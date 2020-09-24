Политика Зеленский на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил о системном сбое

2020-09-24 09:40 309

Глава Украинского государства Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что организации необходимо реформирование и что Украина готова принять в этом процессе активное участие, передает пресс-служба президента.

Так, украинский лидер напомнил, что страны-основательницы ООН, в том числе Украина, объединились для построения лучшего мира. Однако система организации все чаще дает "сбой", поскольку ее атакуют "вирусы".

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным", - отметил Зеленский.

При этом он выразил надежду, что уже в 2021 году текущую сессию ГА ООН будут вспоминать как о возвращении к действенной многосторонности, эффективной международной солидарности и фундаментальным принципам, которые легли в основу при создании организации.

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