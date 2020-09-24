Политика Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

2020-09-24 11:15 243

Так называемая инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Республики Беларусь. 

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", -  заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Напомним, вчера Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, что вызвало новую волну протестов в стране.

Кроме того, ряд государств (Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Канада, Польша и США) отказались признавать Лукашенко как легитимного президента.

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