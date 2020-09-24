Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приближается к 200 тыс - ситуация по областям

2020-09-24 11:42 195

По данным СНБО в Украине за сутки выявили 3372 новых случая инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии в Украине Covid-19 выявили у 188 106 человек, из них 3757 умерли (+52 человека за сутки), 83458 – выздоровели (+1788 за сутки). 100 891 человек продолжают лечение.

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая обл - 5556 (+101)

Волынская обл - 7235 (+103)

Днепропетровская обл - 4692 (+298)

Донецкая обл - 2767 (+133)

Житомирская обл - 5262 (+71)

Закарпатская обл - 9416 (+73)

Запорожская обл - 3288 (+139)

Ивано-Франковская обл - 12952 (+141)

Кировоградская обл - 1039 (15)

Киев - 20665 (+330)

Киевская обл - 8286 (+138)

Львовская обл - 19250 (+205)

Луганская обл - 841 (27)

Николаевская обл - 2717 (+74)

Одесская обл - 12309 (+179)

Полтавская обл - 1677 (+47)

Ровенская обл - 11621 (+162)

Сумская обл - 3352 (+72)

Тернопольская обл - 12334 (+265)

Харьковская обл - 16193 (+285)

Херсонская обл - 905 (+37)

Хмельницкая обл - 5185 (+136)

Черновицкая обл - 13562 (+114)

Черкасская обл - 3355 (+117)

Черниговская обл - 3647 (+110)

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