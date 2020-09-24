Число зараженных COVID в Украине приближается к 200 тыс - ситуация по областям
2020-09-24 11:42 195
По данным СНБО в Украине за сутки выявили 3372 новых случая инфицирования коронавирусом.
С начала пандемии в Украине Covid-19 выявили у 188 106 человек, из них 3757 умерли (+52 человека за сутки), 83458 – выздоровели (+1788 за сутки). 100 891 человек продолжают лечение.
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая обл - 5556 (+101)
- Волынская обл - 7235 (+103)
- Днепропетровская обл - 4692 (+298)
- Донецкая обл - 2767 (+133)
- Житомирская обл - 5262 (+71)
- Закарпатская обл - 9416 (+73)
- Запорожская обл - 3288 (+139)
- Ивано-Франковская обл - 12952 (+141)
- Кировоградская обл - 1039 (15)
- Киев - 20665 (+330)
- Киевская обл - 8286 (+138)
- Львовская обл - 19250 (+205)
- Луганская обл - 841 (27)
- Николаевская обл - 2717 (+74)
- Одесская обл - 12309 (+179)
- Полтавская обл - 1677 (+47)
- Ровенская обл - 11621 (+162)
- Сумская обл - 3352 (+72)
- Тернопольская обл - 12334 (+265)
- Харьковская обл - 16193 (+285)
- Херсонская обл - 905 (+37)
- Хмельницкая обл - 5185 (+136)
- Черновицкая обл - 13562 (+114)
- Черкасская обл - 3355 (+117)
- Черниговская обл - 3647 (+110)
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире