Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приближается к 200 тыс - ситуация по областям

2020-09-24 11:42 195

По данным СНБО в Украине за сутки выявили 3372 новых случая инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии в Украине Covid-19 выявили у 188 106 человек, из них 3757 умерли (+52 человека за сутки), 83458 – выздоровели (+1788 за сутки).  100 891 человек продолжают лечение.

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая обл - 5556 (+101)
  • Волынская обл - 7235 (+103)
  • Днепропетровская обл - 4692 (+298)
  • Донецкая обл - 2767 (+133)
  • Житомирская обл - 5262 (+71)
  • Закарпатская обл - 9416 (+73)
  • Запорожская обл - 3288 (+139)
  • Ивано-Франковская обл - 12952 (+141)
  • Кировоградская обл - 1039 (15)
  • Киев - 20665 (+330)
  • Киевская обл - 8286 (+138)
  • Львовская обл - 19250 (+205)
  • Луганская обл - 841 (27)
  • Николаевская обл - 2717 (+74)
  • Одесская обл - 12309 (+179)
  • Полтавская обл - 1677 (+47)
  • Ровенская обл - 11621 (+162)
  • Сумская обл - 3352 (+72)
  • Тернопольская обл - 12334 (+265)
  • Харьковская обл - 16193 (+285)
  • Херсонская обл - 905 (+37)
  • Хмельницкая обл - 5185 (+136)
  • Черновицкая обл - 13562 (+114)
  • Черкасская обл - 3355 (+117)
  • Черниговская обл - 3647 (+110)

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