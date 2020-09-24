Политика Сегодня заканчивается регистрация кандидатов на местные выборы-2020

2020-09-24 12:43 114

24 сентября в Украине официально последний день регистрации кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования– то есть с 15 до 24 сентября 2020 года включительно", – говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что самовыдвиженцам необходимо собрать пакет документов, который состоит из заявления гражданина о самовыдвижении, документа о внесении залоговой суммы кандидата, написанной автобиографии кандидата, фотографии и паспорта. Копия решения ЦИК о регистрации кандидата выдается в течение трех дней после подачи документов. Решение публикуется на сайте территориальной избирательной комиссии, местного совета или другим способом, который определен ЦИК.

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