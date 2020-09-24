Политика Мендель за август заработала в полтора раза больше Зеленского

2020-09-24 17:30 237

 

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в августе заработала больше своего начальника, как и в июне. Ее заработная плата составила 46,2 тыс. гривен, в то время как сам глава государства получил 28 тыс. грн.

Об этом идет речь в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей".

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в августе 2020 года составляла 46 218 гривен", - сказано в сообщении.

Так, 17,7 тыс. гривен составил ее должностной оклад, 7 тыс. гривен - надбавка за интенсивность труда и 21,5 тыс. гривен - премия и выплаты за период служебных командировок.

Вместе с тем, из начисленной Мендель суммы было вычтено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому ей выдали за август 37,2 тыс. гривен зарплаты.

Напомним, Мендель заработала в прошлом году миллион, треть из которого - работая на Зеленского

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