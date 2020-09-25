Политика В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ

2020-09-25 20:29 198

В Сенат США внесен законопроект о санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг отравления Навального. Об этом сообщили сенатор-демократ Крис Кунс и сенатор-республиканец Марко Рубио.

Сенаторы представили законопроект, который предполагает возможность введения санкций против российских официальных лиц, так как они "могут иметь отношение к нарушениям международного права, в том числе и к делу Навального". Имена и должности лиц, против которых могут быть применены санкции, не уточняются.

Законопроект требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента РФ Путина и его окружения. Кроме того, он обязывает Белый дом отчитаться, нарушила ли, по его мнению, Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Документ предложен сенаторами как от Демократической (Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен), так и от Республиканской (Марко Рубио и Митт Ромни) партий.

Сенаторы также предлагают госсекретарю США Майку Помпео активизировать взаимодействие с властями Германии, чтобы убедить их отказаться от проекта строительства газопровода Северный поток - 2.

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