Политика Разговор Макрона и Путина стал поводом для официального расследования

2020-09-25 19:32 282

Власти Франции ведут расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и РФ.

"Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование", - сообщают СМИ со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Франции.

Речь идет об обнародованных 22 сентября газетой Le Monde деталях конфиденциального разговора лидеров о ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Публикация об этом разговоре стала резонансной. Издание не уточнило, откуда получило информацию о содержании беседы президентов, которую оно охарактеризовало как "разговор глухих".

По версии Le Monde, Путин 14 сентября озвучил Макрону несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального

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