Коронавирус Коронавирус в Украине: за сутки 3565 новых случаев инфицирования, погибли 70 человек

2020-09-25 12:41 342

В Украине за минувшие сутки выявили 3565 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 191 671 человека (+3565 за сутки), из них умерли 3827 пациентов (+70 за сутки), выздоровели – 85 133 (+1675 за сутки).

Напомним, с 28 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Так, Киев перешел в "желтую" зону, а Тернополь оказался в "красной" зоне карантина.

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