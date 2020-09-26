Зинченко может перейти в "Барселону" и стать одноклубником Месси

Каталонцы ведут переговоры о годичной аренде украинца.
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко может перебраться в Барселону.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, каталонцы хотят арендовать украинца на один год и уже ведут переговоры с "горожанами". Об этом он написал в своем Twitter.
Отметим, что в текущем сезоне Зинченко еще ни разу не сыграл за Сити, а недавно получил травму.
В прошлом розыгрыше АПЛ украинец принял участие в 19 матчах "горожан".
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