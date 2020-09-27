Спорт После дождя в Генте тренер "Динамо" Луческу три дня приходил в себя

2020-09-27 10:30 486

Главному тренеру киевского "Динамо" понадобилось три дня, чтобы восстановиться после дождя в Генте, где "бело-синие" играли первый матч последнего круга квалификации Лиги чемпионов.

Об этом журналистам рассказал сам тренер, передает Terrikon.

Мирча Луческу рассказал журналистам о том, что у него есть проблемы со здоровьем, вызванные тем, что в недавнем матче с "Гентом" он простоял под довольно холодным дождем.

"Понадобилось три дня, чтобы восстановиться. Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию - поэтому, мне лучше", - заявил Луческу на сегодняшней послематчевой пресс-конференции по завершения матча "Минай" - "Динамо".

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