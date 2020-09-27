Спорт После дождя в Генте тренер "Динамо" Луческу три дня приходил в себя

2020-09-27 10:30 486

 

Главному тренеру киевского "Динамо" понадобилось три дня, чтобы восстановиться после дождя в Генте, где "бело-синие" играли первый матч последнего круга квалификации Лиги чемпионов.

Об этом журналистам рассказал сам тренер, передает Terrikon.

Мирча Луческу рассказал журналистам о том, что у него есть проблемы со здоровьем, вызванные тем, что в недавнем матче с "Гентом" он простоял под довольно холодным дождем.

"Понадобилось три дня, чтобы восстановиться. Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию - поэтому, мне лучше", - заявил Луческу на сегодняшней послематчевой пресс-конференции по завершения матча "Минай" - "Динамо".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

видео Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило

2020-09-12 14:30 3828

Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь

2020-09-03 18:00 2886

Луческу пояснил, как его Динамо смогло отбить Суперкубок Украины у Шахтера

2020-08-26 13:12 3369

Экс-игрок "Динамо" Алиев выступит за сборную Украины по мини-футболу

2020-08-24 22:00 2862

Еще новости в разделе "Спорт"

После дождя в Генте тренер "Динамо" Луческу три дня приходил в себя

2020-09-27 10:30 486

Зинченко может перейти в "Барселону" и стать одноклубником Месси

2020-09-26 14:00 936

Бавария на характере одолела Севилью и получила Суперкубок УЕФА

2020-09-25 10:39 1152

Форвард Барселоны Луис Суарес со слезами уходит в Атлетико

2020-09-24 14:15 1233
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

После дождя в Генте тренер "Динамо" Луческу три дня приходил в себя 2020-09-27 10:30 486
Зинченко может перейти в "Барселону" и стать одноклубником Месси 2020-09-26 14:00 936
Бавария на характере одолела Севилью и получила Суперкубок УЕФА 2020-09-25 10:39 1152
Форвард Барселоны Луис Суарес со слезами уходит в Атлетико 2020-09-24 14:15 1233

Лента

15:00 Названы 4 версии авиакатастрофы в Чугуеве
14:30 Выживший курсант рассказал правду о крушении Ан-26
14:00 Кулеба назвал риски сближения Путина и Лукашенко для Украины
13:30 Берлускони во второй раз заболел коронавирусом
13:00 Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от коронавируса
12:30 В оккупированном Крыму пересохла еще одна река
12:00 Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить: инфографика
11:30 Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатят по полтора миллиона гривен
фото 11:00 Упавший под Харьковом АН-26 должен был до октября пройти процедуру продления срока службы
10:30 После дождя в Генте тренер "Динамо" Луческу три дня приходил в себя