Политика Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 162

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и оценивают возможность остановить происходящее там.  

"Мы очень внимательно смотрим за этим. Это только произошло, мне известно об этом. <...> В этом регионе у нас со многими хорошие отношения. Мы посмотрим, можем ли мы это остановить", - сообщил Трамп во время брифинга в Белом доме.

В то же время кандидат в президенты страны Джо Байден призвал администрацию Трампа активизировать дипломатические связи с целью мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, поскольку, по его мнению, эти боевые действия могут перерасти в более широкий конфликт в регионе.

"США должны добиваться размещения большего числа наблюдателей на линии соприкосновения, а также призывать Россию прекратить поставки вооружений обеим сторонам", - добавил Байден.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха

2020-09-28 11:42 252

В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час

2020-09-28 10:39 285

Война за Нагорый Карабах: Армения срочно объявила всеобщую мобилизацию

2020-09-28 10:15 324

МИД Украины сделал заявление по обострению между Арменией и Азербайджаном

2020-09-28 08:39 405

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 162

СМИ Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель

2020-09-28 11:14 264

МИД Украины сделал заявление по обострению между Арменией и Азербайджаном

2020-09-28 08:39 405

Кулеба назвал риски сближения Путина и Лукашенко для Украины

2020-09-27 14:00 1137
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана 2020-09-28 13:15 162
СМИ Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель 2020-09-28 11:14 264
МИД Украины сделал заявление по обострению между Арменией и Азербайджаном 2020-09-28 08:39 405
Кулеба назвал риски сближения Путина и Лукашенко для Украины 2020-09-27 14:00 1137

Лента

14:16 Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса экспериментальным препаратом
13:42 Число зараженных covid-19 в Украине превысило 200 тысяч - ситуация по областям
13:15 Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана
12:41 Сутки на Донбассе: за сутки перемирие было нарушено четыре раза
видео 12:31 Дорогий ресторан, танці та салют: Петро Порошенко гучно відсвяткував день народження у день жалоби
12:16 Протесты в Беларуси: милиция снова применила оружие, сотни задержанных
11:42 Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха
СМИ 11:14 Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель
10:39 В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час
фото 10:31 Что посмотреть в Национальной опере Украины в октябре - анонс