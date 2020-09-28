Политика Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 162

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и оценивают возможность остановить происходящее там.

"Мы очень внимательно смотрим за этим. Это только произошло, мне известно об этом. <...> В этом регионе у нас со многими хорошие отношения. Мы посмотрим, можем ли мы это остановить", - сообщил Трамп во время брифинга в Белом доме.

В то же время кандидат в президенты страны Джо Байден призвал администрацию Трампа активизировать дипломатические связи с целью мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, поскольку, по его мнению, эти боевые действия могут перерасти в более широкий конфликт в регионе.

"США должны добиваться размещения большего числа наблюдателей на линии соприкосновения, а также призывать Россию прекратить поставки вооружений обеим сторонам", - добавил Байден.

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