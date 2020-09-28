Коронавирус Число зараженных covid-19 в Украине превысило 200 тысяч - ситуация по областям

2020-09-28 13:42 90

За минувшие сутки в Украине обнаружен 2671 новый случай коронавируса. Так, общее число зараженных за время пандемии в стране составляет 201 305 граждан. Как сообщает пресс-служба МОЗ, выздоровели уже 88453 человек, а скончались 3996 украинцев.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл - 5974 (+74)
  • Волынская обл - 7775 (+143)
  • Днепропетровская обл - 5351 (+66)
  • Донецкая обл - 3046 (+30)*
  • Житомирская обл - 5779 (+123)
  • Закарпатская обл - 9654 (22)
  • Запорожская обл - 3773 (+110)
  • Ивано-Франковская обл - 13445 (+110)
  • Кировоградская обл - 1077 (+3)
  • Киев - 22143 (+328)
  • Киевская обл - 8854 (+140)
  • Львовская обл - 19916 (+132)
  • Луганская обл - 979 (+5)*
  • Николаевская обл - 3011 (31)
  • Одесская обл - 13079 (+203)
  • Полтавская обл - 1972 (+62)
  • Ровенская обл - 12145 (+113)
  • Сумская обл - 3813 (+141)
  • Тернопольская обл - 13139 (+153)
  • Харьковская обл - 17703 (+339)
  • Херсонская обл - 1062 (+13)
  • Хмельницкая обл - 5747 (125)
  • Черновицкая обл - 14113 (+104)
  • Черкасская обл - 3759 (+65)
  • Черниговская обл - 3996 (+36)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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