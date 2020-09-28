Число зараженных covid-19 в Украине превысило 200 тысяч - ситуация по областям
2020-09-28 13:42 90
За минувшие сутки в Украине обнаружен 2671 новый случай коронавируса. Так, общее число зараженных за время пандемии в стране составляет 201 305 граждан. Как сообщает пресс-служба МОЗ, выздоровели уже 88453 человек, а скончались 3996 украинцев.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл - 5974 (+74)
- Волынская обл - 7775 (+143)
- Днепропетровская обл - 5351 (+66)
- Донецкая обл - 3046 (+30)*
- Житомирская обл - 5779 (+123)
- Закарпатская обл - 9654 (22)
- Запорожская обл - 3773 (+110)
- Ивано-Франковская обл - 13445 (+110)
- Кировоградская обл - 1077 (+3)
- Киев - 22143 (+328)
- Киевская обл - 8854 (+140)
- Львовская обл - 19916 (+132)
- Луганская обл - 979 (+5)*
- Николаевская обл - 3011 (31)
- Одесская обл - 13079 (+203)
- Полтавская обл - 1972 (+62)
- Ровенская обл - 12145 (+113)
- Сумская обл - 3813 (+141)
- Тернопольская обл - 13139 (+153)
- Харьковская обл - 17703 (+339)
- Херсонская обл - 1062 (+13)
- Хмельницкая обл - 5747 (125)
- Черновицкая обл - 14113 (+104)
- Черкасская обл - 3759 (+65)
- Черниговская обл - 3996 (+36)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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