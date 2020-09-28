Политика В ЕС одобрили индивидуальные санкции против России за Крымский мост

2020-09-28 20:00 324

Страны Европейского союза одобрили санкции в отношении лиц и организаций России, которые связаны с Крымским мостом.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк на своей Twitter-странице.

Послы Евросоюза согласовали введение санкций против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста.

По данным журналиста, это решение оформят уже в течении текущей недели.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 сентября, Министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц и организаций, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и участвующих в кампании по усилению российского влияния в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Кроме того, санкции наложены на лиц, напрямую оказывающих содействие Федеральной службе безопасности России, а также тех, кто помогает фигурантам санкционных списков обходить американские санкции.

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