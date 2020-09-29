Политика Битва за Нагорный Карабах: Премьер Армении обратился за помощью к Меркель

2020-09-29 12:41 279

Премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил  "обуздать агрессивную политику Турции" в регионе, сообщает Арменпресс.

"Пашинян отметил, что с начала обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион", - сообщает агентство со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Армении.

Во время беседы, Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями.

В свою очередь Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.

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Битва за Нагорный Карабах: Премьер Армении обратился за помощью к Меркель 2020-09-29 12:41 279
Конфликт в Нагорном Карабахе: Генсек ООН провел переговоры с президентом Азербайджана 2020-09-29 08:38 414
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