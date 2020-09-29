Битва за Нагорный Карабах: Премьер Армении обратился за помощью к Меркель

Премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил "обуздать агрессивную политику Турции" в регионе, сообщает Арменпресс.
"Пашинян отметил, что с начала обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион", - сообщает агентство со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Армении.
Во время беседы, Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями.
В свою очередь Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире