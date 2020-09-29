Коронавирус В Украине ни один регион не может ослабить карантин

2020-09-29 18:30 270

В настоящее время ни один регион Украины не готов ослабить карантин в связи с опасной эпидситуацией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, во всех регионах число новых случаев COVID-19 составляет более 40 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 на 40 тысяч населения.

Также указано, что в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях загруженность коек - более 50%.

Кроме того в Минздраве подчеркнули, что наибольшая инцидентность наблюдается в Тернопольской области - 339,3.

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